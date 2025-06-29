КПЛ
Вчера 21:52

Шестью голами с камбэком завершился матч "Астаны" в КПЛ

©ФК "Астана"

В захватывающем поединке 14-го тура казахстанской премьер-лиги "Астана" и петропавловский "Кызылжар" выдали результативную ничью - 3:3, сообщают Vesti.kz.

Уже на 6-й минуте полузащитник "Кызылжара" Александр Нойок срезал мяч в собственные ворота, подарив "Астане" быстрый гол. Однако северяне быстро оправились и сравняли счет на 28-й минуте, благодаря стараниям Елисея Горшунова.

После перерыва столичный клуб вышел вперед благодаря реализованному пенальти Назми Грипши на 50-й минуте, а спустя три минуты Усман Камара закрепил преимущество - 3:1.

Но "Кызылжар" не сдался: на 74-й минуте Рафаэль Сабиньо сократил отставание, а на 79-й Сенин Себай выровнял счет, забив третий мяч. Игра завершилась ничьей.

Таким образом, "Астана" набирает одно очко и сохраняет лидерство в чемпионате с 34 баллами.

"Кызылжар", в свою очередь, закрепляется на восьмой строчке, имея в своем активе 15 очков.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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