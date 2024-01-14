Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий выступил с сообщением по поводу своего ухода из карагандинского "Шахтера", передают Vesti.kz.

"Жизнь — удивительная и непредсказуемая штука, и ты не можешь быть уверен, что произойдет с тобой через год, два, десять! Ты можешь лишь предугадывать и планировать. Я хочу сейчас сказать всем жителям Караганды, всем сотрудникам "Шахтера", тренерскому штабу, и всем тем, кто находился рядом со мной, кто поддерживает меня по сей день, большой рахмет! Я люблю Караганду, я люблю "Шахтер"! Всем добра, мира и до встречи!", — написал Шацкий на своей странице в Instagram.

Отметим, что Шацкий был замечен на сборах "Актобе", которые стартовали в начале января. С ним в стан "красно-белых" может перебраться тренер вратарей "Шахтера" Валерий Ситало.

34-летний вратарь является воспитанником "Шахтера" и провел в составе "горняков" 195 матчей. Помимо карагандинского клуба Шацкий ранее выступал за "Астану-1964" и "Тобол".





