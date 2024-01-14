Шацкий попрощался с "Шахтером". Он находится на сборах "Актобе"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 23:30
©ФК "Шахтер"

Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий выступил с сообщением по поводу своего ухода из карагандинского "Шахтера", передают Vesti.kz

"Жизнь — удивительная и непредсказуемая штука, и ты не можешь быть уверен, что произойдет с тобой через год, два, десять! Ты можешь лишь предугадывать и планировать. Я хочу сейчас сказать всем жителям Караганды, всем сотрудникам "Шахтера", тренерскому штабу, и всем тем, кто находился рядом со мной, кто поддерживает меня по сей день, большой рахмет! Я люблю Караганду, я люблю "Шахтер"! Всем добра, мира и до встречи!", — написал Шацкий на своей странице в Instagram.

Отметим, что Шацкий был замечен на сборах "Актобе", которые стартовали в начале января. С ним в стан "красно-белых" может перебраться тренер вратарей "Шахтера" Валерий Ситало. 

34-летний вратарь является воспитанником "Шахтера" и провел в составе "горняков" 195 матчей. Помимо карагандинского клуба Шацкий ранее выступал за "Астану-1964" и "Тобол". 



Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Актобе ФК Шахтер ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ

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