"Шахтер" успустил победу над "Каспием" в матче КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 18:57
©ФК "Шахтер"

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 11

Каспий - Шахтер 1:1

Голы:

Чогадзе, 56 (0:1); Панцулая, 73 (1:1)
Турнирная таблица →

В Актау состоялся матч 11 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Местный "Каспий" сыграл вничью с "Шахтером" со счетом 1:1.

Карагандинцы повели первыми. Темур Чогадзе вывел гостей вперед на 56 минуте. Однако удержать преимущество гости не смогли. На 73 минуте Георгий Панцулая пробил пенальти и спас "Каспий" от поражения.

Набрав по одному очку, обе команды поднялись в турнирной таблице - "Шахтер" с десятого места на девятое, а "Каспий" - с 12 на 11. Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 9 1 2 17-11 28
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12
10 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

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Метки:
Каспий Шахтер ФК КПЛ

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