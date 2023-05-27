"Шахтер" успустил победу над "Каспием" в матче КПЛ

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 11
Голы:Чогадзе, 56 (0:1); Панцулая, 73 (1:1)
В Актау состоялся матч 11 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Местный "Каспий" сыграл вничью с "Шахтером" со счетом 1:1.
Карагандинцы повели первыми. Темур Чогадзе вывел гостей вперед на 56 минуте. Однако удержать преимущество гости не смогли. На 73 минуте Георгий Панцулая пробил пенальти и спас "Каспий" от поражения.
Набрав по одному очку, обе команды поднялись в турнирной таблице - "Шахтер" с десятого места на девятое, а "Каспий" - с 12 на 11. Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже.