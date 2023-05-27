"Шахтер" успустил победу над "Каспием" в матче КПЛ

В Актау состоялся матч 11 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Местный "Каспий" сыграл вничью с "Шахтером" со счетом 1:1.

Карагандинцы повели первыми. Темур Чогадзе вывел гостей вперед на 56 минуте. Однако удержать преимущество гости не смогли. На 73 минуте Георгий Панцулая пробил пенальти и спас "Каспий" от поражения.

Набрав по одному очку, обе команды поднялись в турнирной таблице - "Шахтер" с десятого места на девятое, а "Каспий" - с 12 на 11. Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 12 9 1 2 17-11 28 2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23 3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18 5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16 8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14 9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12 10 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11 11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10 12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10 13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7 14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →