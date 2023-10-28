"Шахтер" сообщил об изменениях проведения матча с "Астаной" в связи c взрывом на шахте в Караганде

Матч заключительного тура чемпионата Казахстана-2023 между "Шахтером" и "Астаной" пройдет без зрителей, сообщают Vesti.kz.
"В связи с трагическими событиями на шахте имени Костенко матч 26 утра Чемпионата Казахстана "Шахтер" — "Астана" пройдет без зрителей", - заявили в пресс-службе карагандинского клуба. Игра запланирована на 29 октября, старт матча - 17:00.
Напомним, в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко, на данный момент обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются. 29 октября объявлен Днем общенационального траура в Казахстане.
Hешением ПФЛК все матчи 26 тура чемпионата Казахстана начнутся с минуты молчания.