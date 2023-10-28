"Шахтер" сообщил об изменениях проведения матча с "Астаной" в связи c взрывом на шахте в Караганде

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 16:30
©ФК "Шахтер"

Матч заключительного тура чемпионата Казахстана-2023 между "Шахтером" и "Астаной" пройдет без зрителей, сообщают Vesti.kz

"В связи с трагическими событиями на шахте имени Костенко матч 26 утра Чемпионата Казахстана "Шахтер" — "Астана" пройдет без зрителей", - заявили в пресс-службе карагандинского клуба. Игра запланирована на 29 октября, старт матча - 17:00.  

Напомним, в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко, на данный момент обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются. 29 октября объявлен Днем общенационального траура в Казахстане. 

Hешением ПФЛК все матчи 26 тура чемпионата Казахстана начнутся с минуты молчания.


 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58
2 Астана 25 16 4 5 35-23 52
3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49
4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43
5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39
6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33
7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33
8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31
9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28
10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28
11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28
12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26
13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18
14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17

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Метки:
Шахтер ФК Астана ФК КПЛ

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