"Шахтер" проиграл первый матч на УТС в Турции

Карагандинский "Шахтер" провел первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Спарринг-партнером выступил клуб "Гиляни" из Косово, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу соперника.

Как отмечает пресс-служба клуба, "горняки" провели поединок двумя составами.

Первый тайм: Трофимец, Досмагамбетов, Габышев (Маляров), Хозин, Чосич, Ламанж, Каньяс, Рустемович, Назымханов, Муртазаев, Ковталюк.

Второй тайм: Цуприков, Назаренко, Нурсеитов, Кашкен, Горизанов, Маляров (Зорич), Тюлюбай, игрок на просмотре, Жангылышбай, игрок на просмотре, Флюк (Таттыбаев).

31 января карагандинцы планируют сыграть с болгарским ЦСКА (София).

Напомним, "Шахтер" занял седьмое место в КПЛ-2021.