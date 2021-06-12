"Шахтер" проиграл в первом домашнем матче сезона и остался в зоне вылета

Карагандинский "Шахтер" потерпел поражение от петропавловского "Кызыл-Жара" в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Караганде и закончилась минимальной победой гостей 1:0. Победу "Кызыл-Жару" принес Руслан Есимов, отличившийся на 90-й минуте.

Для "горняков" это была первая игра на домашнем стадионе. До этого "Шатер" принимал соперников на "Астана Арене".

После этой игры "Шахтер" с 9 очками остался в зоне вылета. "Кызыл-Жар" (21) идет пятым..

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