"Шахтер" проиграл в первом домашнем матче сезона и остался в зоне вылета

А "Кызыл-Жар" приблизился к четверке.

Фото: ФК "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 22:58
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 15
Шахтер - Кызыл-Жар 0:1

Голы: Есимов, 89 (0:1)

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Турнирная таблица

Карагандинский "Шахтер" потерпел поражение от петропавловского "Кызыл-Жара" в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Караганде и закончилась минимальной победой гостей 1:0. Победу "Кызыл-Жару" принес Руслан Есимов, отличившийся на 90-й минуте. 

Для "горняков" это была первая игра на домашнем стадионе. До этого "Шатер" принимал соперников на "Астана Арене".

После этой игры "Шахтер" с 9 очками остался в зоне вылета. "Кызыл-Жар" (21) идет пятым..

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Метки:
Шахтер ФК Кызыл-Жар СК КПЛ-2021


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 22:58
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