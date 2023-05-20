"Шахтер" на последних минутах вырвал победу в матче с "Аксу"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 18:55
©ФК "Шахтер"

"Шахтер" обыграл "Аксу" в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу. Встреча проходила в Караганде и завершилась со счетом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Первыми успеха добились хозяева поля - на 44-й минуте отличился Иван Свиридов. Но недолго радовались "горняки", так как на 45+3-й минуте Дамир Марат провел ответный мяч. Развязка наступила на 90+1-й минуте, когда "Шахтер" дожал соперника благодаря голу Максима Галкина.

Благодаря этому успеху "Шахтер" с 11 очками оказался на промежуточном девятом месте, а "Аксу" с 4 баллами остался на предпоследней, 13-й строчке турнирной таблицы.

В следующем туре, 27 мая, "Шахтер" в гостях сыграет с "Каспием", а "Аксу" дома примет "Жетысу".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
10 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
КПЛ Шахтер ФК Аксу ФК

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