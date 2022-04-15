"Сейдахмет должен атаковать". Эксперт высказался о матче "Тобол" - "Кайрат" и форме Шушеначева

Владимир Никитенко в разное время возглавлял как "Тобол", так и "Кайрат", поэтому его мнение перед центральным противостоянием шестого тура чемпионата Казахстана весьма актуально. В беседе с корреспондентом Vesti.kz опытный специалист рассказал, почему костанайцы имеют чуть больше шансов на победу, как можно оценить игру воспитанников алматинского клуба и что происходит с Артуром Шушеначевым.

- Владимир Андреевич, можно ли "Тобол" считать фаворитом в матче с "Кайратом", учитывая статус действующего чемпиона страны и тот факт, что игра пройдет на их домашнем стадионе?

- Можно сказать, что у "Тобола" в процентном соотношении будет небольшое преимущество, поскольку они лучше адаптированы к полю. Но, в целом, должна быть интересная игра. В "Тоболе" больше исполнителей технического плана. В "Кайрате" они тоже есть, но посмотрим, как поведет себя молодежь в столь ответственный момент.

- "Тобол" и "Кайрат" используют систему в три центральных защитника, в связи с этим стоит ждать, скорее, закрытый, оборонительный матч?

- На это нельзя ориентироваться. Вы посмотрите, как играет Сейдахмет в "Кайрате", он защитник по позиции, но вообще нападающий, он должен атаковать.

Я бы сказал, что обе команды сыграют компактно, много борьбы будет на отдельных участках поля. Индивидуальные исполнители есть как в "Кайрате", так и в "Тоболе" - Сергеев, Тошич, Жоао Пауло, Канте. Поэтому можно ждать качественной игры как в плане зрелищности, так и в плане тактики.

- Вы всегда присутствуете на домашних матчах "Кайрата" и лично видите, как адаптируются в основном составе новые молодые игроки - Дамир Касабулат и Арсен Буранчиев. Как оцените их выступление?

- На данный момент серьезных проколов в их игре не было, никто не провалился, они играют добротно. По организации игры у "Кайрата" все предусмотрено. Но посмотрим, что будет в индивидуальных дуэлях, например, Тошич против Касабулата.

- В этом сезоне неудачный старт получился у Артура Шушеначева, как вы думаете, с чем связана его безголевая серия?

- Это издержки подготовки, он ведь выпал из общего процесса. Пока команда налаживала связи на сборах, его не было, для молодого игрока это важно. Мало слышать, что надо делать, необходимо еще исполнять. Он пока не делает, что говорят, поскольку его не было в команде. Но, думаю, стоит ожидать улучшений.

Напомним, матч "Тобол" - "Кайрат" пройдет 16 апреля в Костанае, начало - в 20:00. В этом году команды Александра Москаленко и Курбана Бердыева уже играли в официальном матче, в Суперкубке Казахстана костанайцы одержали победу со счетом 2:1.

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