"Сейчас видим, что он в порядке". Российские СМИ - о форварде "Кайрата" Вагнере Лаве

В России по-прежнему восхищаются формой футболиста "Кайрата" Вагнера Лава, который в свое время успешно играл за московский ЦСКА. На этот раз игру бразильского нападающего отметил "Советский спорт", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Казахстанский "Кайрат" 19 августа почти решил вопрос с попаданием в групповой этап Лиги конференций, победив люксембургскую "Фолу" в первом матче противостояния на выезде - 4:1. Дубль оформил Вагнер Лав, которого ЦСКА отказался возвращать в очередной раз назад в команду в прошлом году. Бразилец уже староват для больших свершений - такие доводы слышали мы в тот момент, когда Ваге давали от ворот поворот, хотя сам он очень хотел завершить карьеру в клубе, с которым многого добился и в котором его обожали болельщики. Сейчас видим, что он в порядке. Точно лучше, чем Чалов, Рондон, не говоря уже о Гайче. Но Вагнер не подошел", - пишет издание.

Ответная игра команд пройдет 26 августа на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:00. Победитель противостояния сыграет в группе Лиги конференций.

37-летний Вагнер Лав выступает за "Кайрат" с лета прошлого года. В нынешнем сезоне КПЛ провел 17 матчей, в которых забил семь мячей и отдал шесть ассистов. В еврокубках сыграл семь игр, забил три гола и сделал одну голевую передачу.

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