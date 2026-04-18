Сегодня 14:15

Сербский футболист сравнил чемпионаты Казахстана и Узбекистана - где уровень выше?

Марко Станоевич. Фото: ФК "Насаф"©

Сербский полузащитник Марко Станоевич сравнил чемпионаты Казахстана и Узбекистана. Он играла в обоих лигах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В Казахстане чемпионат похож на сербский. Более силовой футбол - поэтому столько сербов и балканцев у вас там играли и играют годами. В Узбекистане чемпионат более техничный. Я сам был удивлён, насколько техничные игроки есть в каждой команде - и все любят играть с мячом. Может, там не очень много высоких и физически сильных футболистов, но очень талантливых и трудолюбивых много", - цитирует слова Станоевича Legalbet.kz.


37-летний Станоевич с 2017 по 2019 годы играл за "Шахтёр", "Астану" и "Иртыш" в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). А с 2020 по 2026 годы он выступал в Узбекистане за "Насаф" и самаркандское "Динамо".

Всего в чемпионате Узбекистана провёл 170 матчей и забил 17 голов, а в КПЛ отметился шестью голами в 53 встречах. С "Астаной" и "Насафом" по одному разу становился чемпионом в обеих лигах.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11
4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
5 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
6 Астана 5 2 2 1 7-6 8
7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8
8 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
9 Актобе 5 2 1 2 7-7 7
10 Иртыш 5 1 3 1 7-7 6
11 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 5 0 1 4 2-7 1

