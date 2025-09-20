В Жезказгане состоялся перенесённый матч 18-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между местным "Улытау" и "Актобе", передают Vesti.kz.

На 6-й минуте игрок хозяев Георгий Бугулов открыл счет. Вскоре вингер "красно-белых" Жайро Жан выровнял положение. Однако, "Улытау" все-таки вырвал важную для себя победу, решающий гол на счету Багдата Даниярова - 2:1.

На данный момент "Актобе" находится на четвёртом месте в турнирной таблице с 39 очками в активе.

"Улытау" располагается на 11-м месте, набрав 21 балл. Жезказганцы сделали очередной шаг с сохранению прописки в высшем дивизионе.

Отметим, что в матче первого круга, в апреле, "Актобе" обыграл "Улытау" на своём поле с минимальным счётом 1:0.