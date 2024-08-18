Сенсация определила нового лидера КПЛ

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Вчера 22:22 Комментарии 1
©ФК "Актобе"

Сегодня, 18 августа, в матче 17-го тура казахстанской премьер-лиги "Актобе" на своем поле сыграл с кызылординским "Кайсаром", передает Vesti.kz.

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Счет в матче открыл "Актобе" усилиями Армана Кенесова, однако Горан Милойко восстановил статус-кво. Итогом игры стала ничья 1:1.

Теперь у "Актобе" 30 очков и второе место в турнирной таблице. В свою очередь, "Кайсар" с 21 баллом идет шестым. Лидерство в чемпионате удерживает "Кайрат" с 31 очком в активе.

Ранее "Ордабасы" в меньшинстве взял верх над "Шахтером" (3:2), "Тобол" разгромил "Жетысу" (3:0), "Кызылжар" уступил "Кайрату" (0:1), а "Елимай" разгромил "Туран" (6:0).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Кайсар ФК Футбол
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