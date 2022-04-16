"Астана" потерпела сенсационное поражение в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб в гостях уступил "Акжайыку". Решающий гол у уральцев забил Максим Каленчук на 27-й минуте.

Таким образом, астанчане потерпели третье поражение в чемпионате при трех победах, тогда как "Акжайык" выиграл второй матч в новом сезоне КПЛ.

В следующем туре, 22 апреля, "Астана" дома примет "Каспий", а на следующий день "Акжайык" на выезде встретится с "Шахтером".

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