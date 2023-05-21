"Кайрат" в матче десятого тура КПЛ-2023 принимал на своем поле кызылординский "Кайсар", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Алматы завершилась неожиданной победой гостей со счетом 3:0. На десятой минуте первый гол в ворота "Кайрата" забил Жоао Педро Оливейра.
Затем, на 24-й минуте Дмитрий Бородин точным ударом с пенальти удвоил преимущество "волков". На третьей компенсированной к первому тайму минуте Бородин реализовал еще один одиннадцатиметровый.
Для алматинцев это второе поражение в сезоне. Примечательно, что команда Кирилла Кекера вновь уступила дома. Ранее "Кайрат" 9 апреля уступил "Жетысу" - 2:3.
Алматинцы с 18-ю очками пока остаются на четвертом месте. "Кайсар", набрав 16 баллов переместился на седьмое место.