Сенсацией завершился матч "Актобе" в КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:57
©ФК "Актобе"

Состоялся матч четвертого тура КПЛ-2024 между "Актобе" и "Атырау", сообщают Vesti.kz.

Встреча на поле "Актобе" завершилась со счетом 1:1. Хозяева поля на 11-й минуте вышли вперед после гола Адильхана Танжарикова.

"Атырау" отыгрался на 69-й минуте благодаря мячу белорусского футболиста Николая Сигневича.

Таким образом, "Актобе" понес первые потери после двух побед подряд на старте чемпионата Казахстана. У "красно-белых" семь очков.

"Атырау" по-прежнему идет без победу. "Нефтяники" три матча сыграли вничью и один проиграли.

В пятом туре "Актобе" 20 апреля сыграет в Алматы с "Кайратом", а "Атырау" в этот же день встретится на выезде с "Кайсаром".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 2 2 0 4-2 8
2 Кызылжар 4 2 1 1 8-2 7
3 Актобе 3 2 1 0 7-2 7
4 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
5 Елимай 4 2 1 1 4-4 7
6 Астана 3 2 0 1 4-1 6
7 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
8 Туран 3 1 1 1 2-2 4
9 Жетысу 3 1 1 1 1-2 4
10 Атырау 4 0 3 1 2-3 3
11 Женис 4 1 0 3 1-9 3
12 Кайсар 3 0 0 3 1-7 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Актобе ФК Атырау ФК КПЛ

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