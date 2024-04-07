Состоялся матч четвертого тура КПЛ-2024 между "Актобе" и "Атырау", сообщают Vesti.kz.

Встреча на поле "Актобе" завершилась со счетом 1:1. Хозяева поля на 11-й минуте вышли вперед после гола Адильхана Танжарикова.

"Атырау" отыгрался на 69-й минуте благодаря мячу белорусского футболиста Николая Сигневича.

Таким образом, "Актобе" понес первые потери после двух побед подряд на старте чемпионата Казахстана. У "красно-белых" семь очков.

"Атырау" по-прежнему идет без победу. "Нефтяники" три матча сыграли вничью и один проиграли.

В пятом туре "Актобе" 20 апреля сыграет в Алматы с "Кайратом", а "Атырау" в этот же день встретится на выезде с "Кайсаром".