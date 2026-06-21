"Атырау" обыграл в Семее "Елимай" в матче 14-го тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 18-й минуте Энрики Девинс вывел "нефтяников" вперед. Спустя четыре минуты Роман Муртазаев реализовал пенальти и сравнял результат.

Победу "Атырау" на 40-й минуте принес защитник Егор Ткаченко.

Таким образом, клуб из Семея проиграл второй мяч подряд. В 13-м туре "Елимай" уступил на своем поле "Ордабасы" - 1:3.

У "Атырау" второй подряд удачный выездной матч. В 13-м туре "нефтяники" отобрали очки у "Кайрата" в Алматы - 1:1.

Таким образом, "Елимай" набрал 20 очков и занимает седьмое место. У "Атырау" 18 баллов и восьмая строчка.

В следующем турне нефтяники сыграют на выезде с актауским "Каспием", а "Елимай" примет "Кызылжар". Обе игры пройдут 27 июня.