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Сенсацией обернулся матч "Елимая" и "Атырау" в КПЛ-2026

©ФК "Атырау"

"Атырау" обыграл в Семее "Елимай" в матче 14-го тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 18-й минуте Энрики Девинс вывел "нефтяников" вперед. Спустя четыре минуты Роман Муртазаев реализовал пенальти и сравнял результат.

Победу "Атырау" на 40-й минуте принес защитник Егор Ткаченко.

Таким образом, клуб из Семея проиграл второй мяч подряд. В 13-м туре "Елимай" уступил на своем поле "Ордабасы" - 1:3.

У "Атырау" второй подряд удачный выездной матч. В 13-м туре "нефтяники" отобрали очки у "Кайрата" в Алматы - 1:1.

Таким образом, "Елимай" набрал 20 очков и занимает седьмое место. У "Атырау" 18 баллов и восьмая строчка.

В следующем турне нефтяники сыграют на выезде с актауским "Каспием", а "Елимай" примет "Кызылжар". Обе игры пройдут 27 июня.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 16 9 6 1 26-11 33
3 Окжетпес 14 7 6 1 20-13 27
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Астана 13 6 4 3 19-13 22
6 Елимай 14 5 5 4 21-19 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Женис 14 4 5 5 11-16 17
10 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
11 Кызылжар 15 4 3 8 17-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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