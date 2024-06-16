Сенсацией с голом в добавленное время завершился матч КПЛ

В матче 11-го тура премьер-лиги чемпионата Казахстана по футболу талдыкурганский "Жетысу" дома сыграл с астанинским "Женисом", передает Vesti.kz.

Счет был открыт в концовке первого тайма усилиями астанчанина Владислава Прокопенко. Во втором тайме Чарльстон сравнял счет. За три минуты до завершения основного времени второго тайма Иракли Бидзинашвили снова вывел столичный клуб вперед. Однако в добавленное время Максим Чиканчи - спас свою команду.

После этой ничьей у "Жетысу" оказалось - 15 очков, благодаря чему, команда оказалась на седьмом месте. В свою очередь, "Женис" набрал восемь баллов и ушел с последнего места на 11-ую строчку.

Также сегодня, 16 июня, состоятся матчи "Астана" - "Ордабасы" и "Елимай" - "Актобе".