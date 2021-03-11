13 марта стартует OLIMPBET-чемпионат Казахстана по футболу. Есть большая вероятность, что некоторые матчи пройдут в присутствии зрителей. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, в каких городах это может произойти, учитывая главное условие допуска болельщиков на стадионы.

Согласно решению межведомственной комиссии допуск болельщиков возможен только в тех регионах, которые на протяжении семи дней до даты проведения матча находятся в "зеленой" зоне. При этом заполняемость арен может составить не более 30 процентов от их вместимости - именно столько разрешает УЕФА на международных матчах. Между тем решение об открытии трибун для болельщиков принимается местными органами власти.

Игры стартового тура чемпионата пройдут 13 марта в Алматы, Атырау и Туркестане, а 14-го числа - в Шымкенте, Актау, Костанае и Кызылорде.

Таким образом, в Алматы зрители не смогут посетить матч "Кайрата" и "Жетысу". Самый крупный город Казахстана в означенный период (с 6 марта) неизменно пребывает в "желтой" зоне, а 10-го попал в "красную". По данным Национального центра общественного здравоохранения, практически идентичная ситуация наблюдается в Атырауской области, которая с 7 марта располагается в "желтой" зоне. В субботу "Атырау" примет "Шахтер". А вот матч "Туран" - "Астана" может пройти при болельщиках. Туркестанская область в означенный период (с 6 марта) находится в "зеленой" зоне. Если в регионе в оставшиеся дни эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то оснований не допускать зрителей на трибуны "Туркестан Арены" не будет.

Аналогично с Туркестаном зрители могут быть допущены на матч "Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК". Игра состоится в Шымкенте 14 марта. В означенный период (с 7 марта) город находится в "зеленой зоне".

Мангистауская область также пребывает в "зеленой зоне". 14 марта в Актау "Каспий" примет "Актобе". Пока регион соответствует главному требованию межведомственной комиссии относительно чемпионата Казахстана по футболу.

Костанайская область, как и Мангистауская, в требуемый период (с 7 марта) пребывает в "зеленой зоне". 14 марта "Тобол" сыграет на своем поле с уральским "Акжайыком".

Кызылординская область также находится в "зеленой" зоне на протяжении необходимого периода времени. 14-го числа "Кайсар" сыграет дома с "Таразом".

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Напомним, сезон стартовал матчами за OLIMPBET-Суперкубок Казахстана, который прошел 2-6 марта в Туркестане. Победителем турнира стал "Тобол", "Астана" заняла второе место, "Кайрат" - третье, а "Шахтер" - четвертое.