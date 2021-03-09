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Будут ли допускать болельщиков на матчи КПЛ-2021? В ПФЛК рассказали подробности

Ситуацию разъяснил Олжас Абраев.

Будут ли допускать болельщиков на матчи КПЛ-2021? В ПФЛК рассказали подробности
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Разрешение на посещение матчей чемпионата Казахстана зрителями согласовано с межведомственной комиссией, сообщил президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев. В интервью корреспонденту Vesti.kz он пояснил, что уже на местах клубы должны согласовывать это с региональными санитарными врачами.

"Казахстанская федерация футбола и Профессиональная футбольная лига Казахстана обратились в межведомственную комиссию с просьбой рассмотреть вопрос о частичном допуске болельщиков на трибуны стадионов. Соответствующее разрешение нами было получено. При этом наполняемость трибун не может превышать 30 процентов - именно столько разрешает заполнять УЕФА на международных матчах.

Между тем, в решении межведомственной комиссии четко указано, что допуск болельщиков возможен только в тех регионах, которые на протяжении семи дней до даты проведения матча находятся в "зеленой" зоне. Поэтому решение о возможности допуска болельщиков на тот или иной матч будет приниматься местными органами власти в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Мы со своей стороны совместно с клубами разработали определенный "механизм" допуска болельщиков, оговаривающий уже, скажем так, "технические" детали - такие как рассадка болельщиков, способы реализации билетов, четкое указание в билете места для каждого болельщика, закрытие "гостевых" секторов и так далее.

Самое главное, подчеркну еще раз, решение о допуске болельщиков на тот или иной матч будет приниматься местными органами власти, исходя из эпидемиологической ситуации в данном регионе. Однако это уже хороший шаг, и мы очень благодарны государственным органам за то, что нам пошли на встречу в данном вопросе.

Как вы знаете, недавние матчи Суперкубка Казахстана в городе Туркестан прошли при зрителях. Нам всем, футболистам, тренерам очень не хватало зрителей на трибунах на протяжении прошлого сезона. И мы очень рады, что ситуация в этом вопросе понемногу меняется в лучшую сторону", - заявил Абраев.

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Напомним, чемпионат Казахстана стартует 13 марта. В ближайшие субботу и воскресенье пройдут игры первого тура. Некоторые из матчей Суперкубка Казахстана, который был разыгран в Туркестане, состоялись со зрителями.

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