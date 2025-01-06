Несмотря на несколько уже оформленных сделок и переподписаний контрактов с легионерами, трансферная кампания "Кайрата" выглядит неубедительно на фоне будущего выступления в Лиге чемпионов. Корреспондент Vesti.kz уверен, что в своем нынешнем виде алматинцы не сумеют выйти в групповой этап одного из еврокубков.

Да, мы все понимаем, что "Кайрат" на данный момент живет по совершенно другим экономическим реалиям, по сравнению с тем что было например в 2021 году, когда клуб впервые пробился в основную стадию еврокубков (Лиги конференций).

Игроков уровня Вагнера Лава, Яцека Гуральски, Хосе Канте и Небойши Косовича сейчас в Алматы даже близко нет. Опять же, вспомните, что в тот же период пришел Жоао Пауло, но на том фоне он был лишь опцией в обойме, а не главной звездой и незаменимым игроком, как сейчас.

Однако, даже в стесненных финансовых обстоятельствах, странно, что клуб продолжает делать ставку на некоторых ветеранов как тот же Жоао Пауло. Да, клуб подписал в атаку Жоржиньо, но есть ли уверенность, что футболист из чемпионата Люксембурга даст команде тот уровень, который необходим для выхода в еврокубковую осень?

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Также взяли Еркина Тапалова, хорошая опция в обойму, особенно на фоне дефицита качественных казахстанских игроков. Однако, мы уже не первый год видим, что "Кайрат" зачастую просто не состоятелен в борьбе за лучших казахстанских футболистов. Сам Кайрат Советаевич Боранбаев подтвердил, что велись переговоры с Исламом Чесноковым, но помешали "очень завышенные ожидания". Да, возможно, зарплаты для казахстанцев действительно перегреты, но таковы рыночные реалии. Показательно, что сейчас из "Кайрата" просто нет игроков, которые стабильно бы вызывались в сборную, за исключением травмированного на данный момент Адлета Садыбекова.

Опытом выступления на высоком международном уровне обладают лишь защитники "Кайрата" - Лука Гадрани, Александр Мартынович, Егор Сорокин и Офри Арад - это пожалуй сильнейшая линия в клубе и все они либо игроки своих сборных, либо имеют за плечами матчи даже на уровне группового этапа Лиги чемпионов.

Но по всем остальным позициям огромное количество вопросов и нет никакой уверенности, что они дадут качество в квалификации еврокубков. Это в том числе касается даже таких заметных легионеров как Валерий Громыко или Гиорги Зария, поскольку они проявляли себя ярко лишь на локальном уровне, а на большой сцене мы их просто не видели.

Да, до старта квалификации Лиги чемпионов еще больше полугода и может многое изменится, но пока ни казахстанская, ни легионерская (по большей части) часть "Кайрата" не убеждает в том, что клуб способен дойти хотя бы до группы Лиги конференций.

Фото: ФК "Кайрат"©