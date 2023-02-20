Сексуальная жена новичка "Кайрата" "подтвердила" его трансфер

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 21:30
©instagram.com/shaniberger.arad/

Супруга известного израильского защитника Офри Арада Шани Арад, который близок к переходу в "Кайрат", выразила поддержку своему мужу и напутствовала его на новом этапе карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz. Она посвятила отъезду мужа несколько публикаций в сторис своего Instagram.

"Любовь всей моей жизни! Сегодня ты отправляешься в новое путешествие. Это новый захватывающий вызов, чтобы осуществить мечту. Смешанные эмоции, но в основном в моем сердце счастье. Это смелое решение, и оно многое говорит о твоем характере. Я искренне верю, что это решение принесет тебе только пользу. Я рада новому путешествию в нашей жизни. Пусть Бог повернется к тебе лицом. Я люблю тебя и горжусь тобой больше, чем когда-либо", - цитирует Шани Instagram фанатского движения Alatau Fans.

Ранее стало известно, что 24-летний защитник окажется в алматинском клубе на правах аренды. Игрок будет получать в составе "желто-черных" около 20 тысяч долларов в месяц. Его трансферная стоимость на Transfermarkt оценивается в 350 тысяч евро.

Отметим, что Арад обладает шикарной внешностью и нередко радует своих подписчиков в Instagram.

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ Футбольные трансферы Израиль

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