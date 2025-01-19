Полузащитник сборной Казахстана Эльхан Астанов находится в ОАЭ, где проходит стартовые сборы ФК "Астана", сообщает корреспондент Vesti.kz.

У 24-летнего футболиста закончился контракт с "Астаной", но столичный клуб предложил игроку новое соглашение и вероятно Эльхан его примет, поскольку он прибыл на первый сбор столичного клуба.

Ранее стало известно что, в возвращении игрока заинтересован "Ордабасы". Это подтверждал президент шымкентского клуба Асхат Сейсембек.

По итогам прошлого сезона Астанов сыграл 32 матча за "Астану" во всех турнирах и отметился пятью забитыми мячами.

Первые тренировочные сборы "Астаны" продлятся с 18 января по 2 февраля, на которых запланирована одна товарищеская встреча. В последний день УТС "Астана" сыграет с московским "Спартаком".