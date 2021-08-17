В пресс-службе Федерации футбола Таджикистана прокомментировали информацию о переговорах с российским специалистом Андреем Тихоновым.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Астаны" предлагал свои услуги сборной Таджикистана по футболу. Однако его запросы оказались слишком высокими для Футбольной федерации Таджикистана. По информации источника, Тихонов просил месячную зарплату в девять тысяч долларов, однако ФФТ не готова платить такие деньги.

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В пресс-службе ФФТ сообщили, что информация о переговорах с Тихоновым не соответствует действительности.

"Андрей Тихонов не связывался с Федерацией футбола Таджикистана. Данная информация является недостоверной. Речь о девяти тысячах долларов, о которых якобы просил Тихонов, также является фейковой", - объяснили в пресс-службе.

Представитель Федерации также добавил, что в период, когда место главного тренера национальной сборной Таджикистана является свободным, многие иностранные тренеры отправляют свое портфолио на рассмотрение.

Ранее в сборной Таджикистана работал узбекский специалист Усмон Тошев. Под его руководством команда заняла второе место в отборочном турнире ЧМ-2022, в следующий раунд не вышла, но пробилась в дальнейший отбор на Кубок Азии-2023. Тошев в сборной получал порядка двух тысяч долларов.

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