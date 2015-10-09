Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
В сборной Казахстана нашли трёх футболистов, способных заиграть в Европе

Андрей Демченко, в минувшем сезоне возглавлявший столичный "Женис", в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о казахстанских игроках, которые, по его мнению, готовы к выступлению в европейских чемпионатах.

По словам украинского специалиста, есть три футболиста из сборной Казахстана, способных играть на высоком европейском уровне. 

"В Казахстане есть неплохие ребята. В первую очередь, Дастан Сатпаев. Мне кажется, он готов к переходу на новый уровень.

Ислам Чесноков должен пробовать себя в более сильном чемпионате.

Галымжан Кенжебек также должен играть в лиге посильнее", - заявил Демченко. 

Отметим, что Дастан Сатпаев уже оформил переход из "Кайрата" в лондонский "Челси". По соглашению он переберется в Англию летом следующего года.

В свою очередь Ислам Чесноков достиг договоренности о переходе в шотландский "Хартс". 

Галымжан Кенжебек ведет переговоры с несколькими европейскими клубами, в их числе шотландский "Рейнджерс", греческий "Олимпиакос" и чешская "Виктория".

