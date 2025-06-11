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Сборник из Африки готовится усилить атаку "Актобе"

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Стало известно, кем хочет усилить атакующую линию футбольный клуб "Актобе", передают Vesti.kz.

Как сообщает телеграм-канал Серый CARDINAL, игрок сборной Нигера Даниэль Соса, недавно забивший Габону, готовится к приезду в "Актобе". После подписания контракта еще в апреле у бывшего футболиста "Кривбаса" возникли какие-то сложности с новым клубом, но сейчас они вроде как решены, и с 1 июля Соса присоединяется к "Актобе".


26-летний Соса ранее выступал за белорусскую "Ислочь", тоголезский "Вап", гвинейский "Камсар" и "АСФАН" из Нигера. В составе национальной сборной своей страны он играет с 2021 года.

После 12 игр "Актобе" занимает третье место в турнирной таблице КПЛ-2025, набрав 25 очков.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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