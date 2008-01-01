Сборная возвращается в столицу. "Астана Арена" получила сертификат ФИФА

В 2020 году на стадионе не состоялось ни одной официальной игры.

Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:34

Новый искусственный газон стадиона "Астана Арена" прошел сертификацию ФИФА и теперь может принимать международные матчи, сообщает корреспондент Vesti.kz. Покрытие получило наивысшую категорию Quality Pro. 

Работы по замене газона на "Астана Арене" стартовали в начале 2020 года. Из-за пандемии процесс укладки нового покрытия затянулся и был окончательно завершен лишь в конце осени. 



Ранее более подробно обо всех деталях замены газона и свойствах нового покрытия в интервью Vesti.kz рассказал итальянский специалист Стефано Вольпи. 

Также отметим, что на "Астана Арене" пройдут домашние матчи сборной Казахстана в предстоящем отборочном цикле ЧМ-2022. Стартовая игра квалификации пройдет 28 марта 2021 года, Казахстан примет действующего чемпиона мира - команду Франции.  

Метки:
Астана ФК Сборная РК по футболу Нур-Султан
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:34
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