Самый злостный нарушитель ПДД назван в казахстанском футболе

Телеграм-канал "Дядя Ваня" узнал, автомобили каких футбольных клубов чемпионата Казахстана чаще других нарушают правила дорожного движения в стране, передают Vesti.kz.

"По информации Adata.kz, на сегодняшний день в числе нарушителей, не оплатившие штрафы за несоблюдение ПДД, числятся 7 клубов премьер-лиги РК. Самым злостным неплательщиком можно назвать ФК "Жетысу". За клубом числится аж 20 нарушений на общую сумму 115 572 тенге. Из них 6 – "прилетели" в КГКП "Футбольный клуб "Жетысу" ГУ "Управления физической культуры и спорта области Жетicу" в нынешнем году:



"Жетысу" - 115 572 тенге (20);

"Кайсар" - 78 835 тенге (5);

"Ордабасы" - 61 663 тенге (4);

"Шахтер" - 53 055 тенге (3);

"Туран" - 34 096 тенге (3);

"Кызылжар" - 19 690 тенге (2);

"Кайрат" - 9 189 тенге (1)", - пишет источник.

Напомним, "Жетысу" начал новый сезон в казахстанской премьер-лиге с поражения от "Астаны" (0:2). Следующую игру талдыкорганцы проведут на выезде с "Атырау" 30 марта.