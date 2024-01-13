ФК "Актобе" сделал заявление о новой должности Юрия Логвиненко, сообщают Vesti.kz. Логвиненко является воспитанником "красно-белых". Ранее он занимал в клубе пост спортивного директора.

"Решением Совета директоров футбольного клуба "Актобе" Логвиненко Юрий Анатольевич назначен заместителем председателя правления ФК "Актобе". Логвиненко теперь будет помогать главе правления Азамату Шайхы в развитии клуба", - отмечает пресс-служба "красно-белых".

Логвиненко является самым титулованным футболистом Казахстана. За 16 лет у него восемь золотых медалей чемпионата Казахстана (по четыре за "Актобе" и "Астану").

В его клубной карьере также были "Астана" и российский "Ротор". За сборную Казахстана провел 58 матчей и забил пять голов в период. В январе он объявил о завершении игровой карьеры.