Самый большой стадион в Казахстане: в акимате сделали заявление

В пресс-службе акимата Актюбинской области прокомментировали информацию о строительстве нового футбольного стадиона в Актобе, передают Vesti.kz.
Ранее сообщалось, что в Актобе построят "самый большой стадион" в Казахстане.
"Идет обсуждение по строительству, ищем инвесторов. Информацию по вместимости сообщить не можем.
Но это большой стадион, от старого будет отличаться", - заявили в акимате Tengri Sport.
Добавим, что количество заявок на матчи чемпионата Казахстана и, особенно, еврокубков в Актобе варьируются от 50 до 70 тысяч.
На данный момент самым вместительным стадионом в стране считается "Астана Арена" (30 тысяч 200 мест).