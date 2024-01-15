Самый большой стадион в Казахстане: в акимате сделали заявление

В пресс-службе акимата Актюбинской области прокомментировали информацию о строительстве нового футбольного стадиона в Актобе, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что в Актобе построят "самый большой стадион" в Казахстане.

"Идет обсуждение по строительству, ищем инвесторов. Информацию по вместимости сообщить не можем. Но это большой стадион, от старого будет отличаться", - заявили в акимате Tengri Sport.

Добавим, что количество заявок на матчи чемпионата Казахстана и, особенно, еврокубков в Актобе варьируются от 50 до 70 тысяч.

На данный момент самым вместительным стадионом в стране считается "Астана Арена" (30 тысяч 200 мест).