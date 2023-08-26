Игрок сборной Казахстана Александр Зуев находится в трансферном списке "Тобола". Об этом сообщил генеральный директор костанайского клуба Андрей Канчельскис.
"У нас был интерес к Александру Зуеву, и этот интерес остается до сих пор — его фамилия находится в списке футболистов, которых мы хотели бы подписать. Переговоров с ним не было и предложения мы не делали, потому что трансферное окно закрыто. Как оно откроется, тогда будем общаться с Зуевым на эту тему", — цитирует Канчельскиса Sport24.
Будучи ребенком Зуев занимался в академии "Тобола", но затем его семья перебралась в Россию. Этим летом футболист получил казахстанский паспорт и был вызван в сборную Казахстана.
Напомним, Зуев остается без клуба с конца минувшего сезона. Его последней командой были самарские "Крылья Советов", ранее воспитанник московского "Спартака" и "Чертаново" выступал за основу и дубль "красно-белых", "Ростов", "Рубин", "Химки".