Руководитель "Тобола" заявил об интересе к экс-игроку "Спартака"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 17:00
©ФК "Крылья Советов"

Игрок сборной Казахстана Александр Зуев находится в трансферном списке "Тобола". Об этом сообщил генеральный директор костанайского клуба Андрей Канчельскис. 

"У нас был интерес к Александру Зуеву, и этот интерес остается до сих пор — его фамилия находится в списке футболистов, которых мы хотели бы подписать. Переговоров с ним не было и предложения мы не делали, потому что трансферное окно закрыто. Как оно откроется, тогда будем общаться с Зуевым на эту тему", — цитирует Канчельскиса Sport24.

Будучи ребенком Зуев занимался в академии "Тобола", но затем его семья перебралась в Россию. Этим летом футболист получил казахстанский паспорт и был вызван в сборную Казахстана.

Напомним, Зуев остается без клуба с конца минувшего сезона. Его последней командой были самарские "Крылья Советов", ранее воспитанник московского "Спартака" и "Чертаново" выступал за основу и дубль "красно-белых", "Ростов", "Рубин", "Химки".

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48
2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40
3 Астана 19 12 4 3 24-15 40
4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33
5 Кайрат 20 9 5 6 36-29 32
6 Тобол 18 8 3 7 20-24 27
7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27
8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25
9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24
10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23
11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17
12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15
13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15
14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14

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Метки:
Тобол ФК Казахстан КПЛ

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