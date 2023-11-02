Полузащитник "Астаны" Макс Эбонг на протяжении нескольких сезонов являлся одним из главных активов клуба, но сейчас как никогда вероятен его уход. Корреспондент Vesti.kz - о карьерном пути игрока в столичной команде и его востребованности.

В 2020 году Эбонг переходил в статусе одного из самых перспективных игроков Беларуси и, пожалуй, эта сделка одно из редких светлых пятен в период работы Пола Эшуорта в столичном клубе. Эбонг подписал длительный контракт на четыре сезона и получается, что как минимум он отработает его до конца. Это крайне нетипичная история для казахстанского футбола, особенно в контексте иностранцев. Но, во-первых Макс был защищен контрактом (к слову, по личным условиям он почти всегда входил в топ самых высокооплачиваемых в "Астане"), а во-вторых, хавбек не падал ниже определенной планки и был достаточно стабилен, учитывая его возраст.

Самый яркий сезон у белорусского полузащитника получился при Андрее Тихонове в 2021 году. Макс оформил десять результативных действий (5 голов, 5 ассистов) в 20 матчах КПЛ. Именно после того сезона Эбонг мог уйти из "Астаны", но имея действующий контракт он в итоге остался.

Надо сказать, что к Эбонгу на протяжении всего периода в Казахстане был перманентный интерес из России. Молодой, универсальный, объемный хавбек, к тому же без статуса легионера - это привлекало клубы РПЛ, но, вероятно, платить за трансфер серьезные деньги никто не был готов.

В этом году Макс оказался не столь продуктивен с точки зрения результативности в "Астане", но его роль осталась важной. Григорий Бабаян котирует хавбека и не подвергает сомнениям его качества. При этом, Эбонг ударно проводит отбор ЧЕ-2024 за сборную Беларуси. В семи матчах у него три гола, в частности он поразил ворота таких сборных, как Израиль, Косово и Швейцария.

Классная игра полузащитника на международном уровне и завершение срока контракта с "Астаной" - это два основных фактора для предполагаемого трансфера игрока. Скорее всего, Макс и сам хочет сделать новый шаг в карьере и возможно, он даже чуть пересидел в "Астане".

Самое предполагаемый сценарий - отъезд хавбека в один из клубов РПЛ. Но наверняка будет также интерес из других чемпионатов, включая такие страны как Турция и Греция.

Для "Астаны" это безусловно потеря. С одной стороны, клуб мог продать Эбонга раньше, но с другой - найти столь же квалифицированного молодого игрока было бы тяжело. Поэтому четыре сезона Эбонга в "Астане" - это достаточно неплохая отдача в итоговом расчете.

Фото: abff.by©, ФК "Астана"©