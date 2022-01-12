Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов по-прежнему не определился со своим будущим, поскольку его нынешний клуб "Крылья Советов" пока лишь договаривается об уходе игрока. В беседе с корреспондентом Vesti.kz спортивный директор российского клуба Сергей Корниленко рассказал, на какой стадии находятся переговоры с "Астаной".

Контракт Аймбетова с "Крыльями Советов" рассчитан до июня 2023 года, но на данный момент игрок не входит в планы тренерского штаба. "Сейчас мы пытаемся договориться о продлении аренды", - заявил Корниленко.

Вариант с "Астаной" в текущей ситуации наверняка является приоритетным и для самого игрока.

Напомним, что Аймбетов провел 14 матчей (шесть голов) за "Астану" в прошедшем сезоне КПЛ. Также на его счету семь игр в Кубке страны (два гола) и два матча в квалификации Лиги конференций (один гол).