Российский футболист усилил участника еврокубков от Казахстана

©ФК "Акжайык"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:20

Атакующий полузащитник уральского "Акжайыка" Евгений Козлов близок к подписанию контракта с петропавловским "Кызыл-Жаром", сообщает Meta-ratings.kz.

26-летний российский игрок в минувшем сезоне провел в составе уральцев 22 матча и забил три мяча в КПЛ. Кроме того, Козлов записал на свой счет три гола в пяти встречах Кубка Казахстана.

Ранее "Кызыл-Жар" подписал контракт с опытным казахстанским голкипером Владимиром Логиновским и бразильским опорником Жеаном Мартинсом. Оба до этого выступали за "Атырау".

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Напомним, что "Кызыл-Жар" в КПЛ-2021 занял четвертое место и представит Казахстан в Лиге конференций.

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