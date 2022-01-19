Участник еврокубков от Казахстана подписал бразильца и нового голкипера

Опорный полузащитник "Атырау" Жеан Мартинс стал игроком "Кызыл-Жара", сообщает Meta-ratings.kz.

28-летний бразилец был одной из прерогативных целей главного тренера северян Андрея Карповича, хорошо знакомого с игроком по совместной работе в "Окжетпесе". Мартинс провел в КПЛ уже три сезона, помимо кокшетауской команды, защищал цвета "Тараза" и "Атырау", во всех клубах был твердым игроком основного состава и одним из лидеров.

Это первый иностранный новичок петропавловцев в зимнее межсезонье. Кроме него, команду пополнил и другой футболист из "Атырау" - опытный голкипер Владимир Логиновский.

Напомним, "Кызыл-Жар" занял четвертое место в КПЛ-2021 и выступит в еврокубках - в квалификации Лиги конференций.