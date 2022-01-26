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В России спрогнозировали будущее Алипа в "Зените" после дебютного матча

В России спрогнозировали будущее Алипа в "Зените" после дебютного матча
©ФК "Зенит"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Российский Sportsdaily.ru высказался об игре футболиста сборной Казахстана Нуралы Алипа за "Зенит" в товарищеском матче против словацкой "Жилины", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Дубае и завершилась со счетом 5:0 в пользу российской команды. Алип находится на просмотре.

"В "Зените" наконец-то дебютировал прилетевший на просмотр центральный защитник "Кайрата" Нуралы Алип. Пожалуй, проверка в деле 22-летнего казахстанского игрока была главным событием спарринга. Соперник для этого оказался подходящим: "Жилина" - одна из ведущих команд Словакии, входит в топ-5 в нынешнем сезоне.

Алип провел на поле все 90 минут. Точнее, 89:20, так как обслуживавший спарринг судья, похоже, устал в концовке не меньше футболистов и решил, что при счете 5:0 финальный свисток можно дать раньше времени. Игра казахстанского центрбека оставила неоднозначное впечатление. С одной стороны, видно, что Нуралы уверен в себе на мяче, да и вообще он не суетился и в большинстве эпизодов принимал логичные решения. С другой, именно как защитник был небезупречен. Мог выдернуться за форвардом соперника, не контролируя пространство за спиной. На исходе получаса матча из-под Алипа едва не забил нападающий "Жилины", выиграв позицию и нанеся удар головой в падении. В первом тайме соперник также имел шанс поразить ворота Даниила Одоевского, когда обыграл Нуралы один в один и выскочил на ударную позицию - голкипер спас "Зенит" своим сэйвом.

Однажды потенциальный новичок "сине-бело-голубых" просто завозился с мячом и чуть не привез контратаку под прессингом. Наконец, во втором тайме он не заблокировал удар, и мяч попал в перекладину.

В общем, если прогнозировать будущее Алипа в "Зените" по этому спаррингу, то его шансы на подписание контракта невелики, тем более с выкупной ценой из "Кайрата" в 5 миллионов долларов", - говорится в тексте.

Отметим, что Алип отправится на второй сбор клуба из Санкт-Петербурга. Он начнется 28 января в Португалии.

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Алип Нуралы Зенит

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