Автор: Димаш Тулегенов

В субботу и воскресенье, 15-16 июня, пройдет 11-й тур казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Со стартом Евро-2024 все внимание футбольных болельщиков переключится именно на него, но и в КПЛ будет много интересного. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящих матчах чемпионата.

Шесть матчей с участием 12 клубов пройдут в эти выходные. Три встречи запланированы на субботу, еще три - на воскресенье. Единственной командой, которая пропустит тур, является "Кызыл-Жар". Все остальные готовы к бою. Тур будет открыт в 18:00, в субботу, 15 июня. "Шахтер" у себя дома сыграет с "Атырау".

Традиционно, перед началом очередного тура, мы выделили пять главных интриг. В чем же они заключаются?

"Тобол" - "Кайрат": что придумает Жумаскалиев для Кержакова?

В субботу, в 20:00, в Костанае пройдет потенциально крутое противостояние между "Тоболом" и "Кайратом". Хозяева занимают восьмое место в таблице, а "Кайрат" идет вторым, отставая от лидеров лишь по разнице голов (имея на один сыгранный матч больше).

"Тобол" после многообещающего старта сезона проиграл три матча подряд в КПЛ. В клубе решили расстаться с сербским тренером Миличем Чурчичем, который выиграл с командой два трофея. Сейчас свою родную команду к матчу готовит местная легенда Нурбол Жумаскалиев.

Против экс-нападающего сборной Казахстана в тренерской дуэли сойдется экс-форвард сборной России Александр Кержаков. Для него это вторая игра у руля "Кайрата" после победы над "Шахтером" (4:2). "Тоболу" нужно срочно прерывать неудачную серию. Что же для этого придумал Жумаскалиев? И будет ли к этому готов Кержаков? Увидим уже завтра.

В прямом эфире матч покажут телеканалы Q Football и Q Arena. Также трансляция будет на официальном сайте QFL.

"Кайсар" - "Туран": смогут ли гости остановить лучшую серию волков за пять лет?

В это же время в Кызылорде состоится матч между двумя командами из нижней половины турнирной таблицы. Чем интересна встреча между "Кайсаром" и "Тураном", спросите вы. Но здесь нужно учитывать один важный факт.

Дело в том, что у волков серия из шести матчей без поражений в КПЛ. Она началась с 20 апреля, и за этот период кызылординцы одержали три победы и столько же раз сыграли вничью.

Такой крутой серии в чемпионате у "Кайсара" не было с 2019 года. Тогда с конца марта до второй половины мая команда не проигрывала девять игр кряду, одержав семь побед и дважды сыграв вничью. С тех пор у кызылординцев не было похожих серий, а нынешняя, состоящая из шести встреч, является рекордом за пять лет.

Получится ли у "Турана" нанести "Кайсару" первое поражение за долгое время? Узнаем завтра вечером. Встречу покажут на телеканале Q League и официальном сайте QFL.

"Жетысу" - "Женис": был ли перерыв полезным для аутсайдеров из столицы?

Воскресный игровой день в 18:00 будет открыт в Талдыкоргане. Местный "Жетысу", находящийся на пятой строчке, примет столичный "Женис", который занимает последнее, 13-е место в таблице.

"Жетысу" набрал всего одно очко в двух последних турах, но команда Кайрата Нурдаулетова по-прежнему намерена бороться за улучшение позиций и попадание в тройку. В предстоящем туре у семиреченцев хороший шанс вернуться на победную тропу, так как соперник не вызывает больших опасений.

"Женис" смотрится крайне слабо в этом сезоне, одержав всего две победы в 11 матчах во всех турнирах. Но команде мог пойти на пользу международный перерыв на матчи сборных. Как понимаете, в астанинском клубе нет сборников, поэтому у тренерского штаба было время поработать с полным составом. Вносить коррективы точно нужно.

В прямом эфире встречу покажет телеканал Sport Plus Qazaqstan и официальный сайт QFL.

"Астана" - "Ордабасы": у шымкентцев идеальный момент для спортивной мести?

В 20:00 зрителей ждет большая дилемма, так как в КПЛ параллельно пройдут две интереснейшие игры. В Алматы сыграют "Астана" и "Ордабасы". Столичные занимают седьмое место, команда по-прежнему находится в достаточно глубоком кризисе, хотя в руководстве сделали заявление, что полностью доверяют главному тренеру Григорию Бабаяну.

"Ордабасы" идет на третьем месте, хотя и они не блещут стабильностью, особенно на фоне прошлого сезона. Тем не менее битва чемпионов последних лет должна получиться интересной, как и всегда.

Шымкентцы могут воспользоваться сложной ситуацией соперников и отомстить за неудачи последних лет. Дело в том, что "Астана" обыграла "Ордабасы" в каждой из четырех последних игр в КПЛ. Если учитывать последние девять встреч между ними в КПЛ, то "Ордабасы" выиграли всего один раз.

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале Sport Plus Qazaqstan, а также на сайте QFL.

"Елимай" - "Актобе": сместят ли семейчане лидеров с верхушки таблицы?

И в это же время будет проведен, вероятно, главный матч тура (и это при играх "Тобол" - "Кайрат" и "Астана" - "Ордабасы"!). В Семее местный "Елимай" поспорит с лидерами из "Актобе". Две недели назад команды уже встречались в первом полуфинале Кубка Казахстана, и тогда актюбинцы выиграли дома со счетом 2:0.

Теперь их ждут еще две подряд очные встречи. Послезавтра, 16 июня, в Семее в рамках КПЛ. А 19 июня там же, но уже в ответной встрече Кубка Казахстана. Поэтому команды должны быть максимально готовыми друг к другу, тем более для тренера хозяев Андрея Карповича это отчасти принципиальная игра.

В последних семи матчах КПЛ у "Елимая" нет ни одного поражения. Они четырежды выиграли и трижды сыграли вничью. Сейчас с 16-ю очками семейчане занимают четвертое место. "Актобе" же лидирует с 18 баллами, у них четырехматчевая серия без поражений в КПЛ и шестиматчевая во всех турнирах.

Если хотите знать, кто окажется сильнее, то не забудьте включить трансляцию на телеканалах Q Football или Q Arena в воскресенье, в 20:00. Также игру покажут на официальном сайте QFL.