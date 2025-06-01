36-летний российской нападающий Артем Дзюба останется в тольяттинском "Акроне" и не перейдет в алматинский "Кайрат". Клуб официально объявил о продлении контракта с опытным форвардом еще на один сезон, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Дзюба рассматривает два варианта — либо завершение карьеры, либо продление соглашения с "Акроном".

"Артем Дзюба остается в "Акроне"! Нападающий, ставший лучшим бомбардиром российского футбола в футболке нашего клуба, подписал контракт на еще один сезон!" - информирует пресс-служба российского клуба.

В минувшем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба провел 22 матча, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Также он дважды выходил на поле в матчах Кубка России и отличился одним мячом.

Напомним, интерес к форварду проявлял "Кайрат", руководство которого было готово подписать известного российского нападающего.

Теперь судьба ветерана окончательно решена — Артем Дзюба продолжит карьеру в России и поможет "Акрону" в следующем сезоне.

Артем Дзюба отреагировал на "трансфер" в "Кайрат"