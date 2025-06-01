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Вчера 22:50

Решилась судьба перехода Дзюбы в "Кайрат". Подробности

©ФК "Акрон"

36-летний российской нападающий Артем Дзюба останется в тольяттинском "Акроне" и не перейдет в алматинский "Кайрат". Клуб официально объявил о продлении контракта с опытным форвардом еще на один сезон, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Дзюба рассматривает два варианта — либо завершение карьеры, либо продление соглашения с "Акроном".

"Артем Дзюба остается в "Акроне"! Нападающий, ставший лучшим бомбардиром российского футбола в футболке нашего клуба, подписал контракт на еще один сезон!" - информирует пресс-служба российского клуба.

В минувшем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба провел 22 матча, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Также он дважды выходил на поле в матчах Кубка России и отличился одним мячом.

Напомним, интерес к форварду проявлял "Кайрат", руководство которого было готово подписать известного российского нападающего.

Теперь судьба ветерана окончательно решена — Артем Дзюба продолжит карьеру в России и поможет "Акрону" в следующем сезоне.

Артем Дзюба отреагировал на "трансфер" в "Кайрат"

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

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