Решающая битва КПЛ: "Тобол" против "Астаны" - кто сегодня лишится шансов на золото?

Сегодня, 19 сентября, состоится перенесённый матч 20-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между двумя претендентами на чемпионство - "Тоболом" и "Астаной". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о важном статусе этого матча.

В актуальной турнирной таблице "Астана" (47) занимает второе место, отставая на два пункта от лидирующего "Кайрата" (49). У обоих коллективов по 22 сыгранных матча из 26 запланированных. "Тобол" (44) же замыкает топ-3, но у них есть игра в запасе.

"Астана" может вырваться на первое место в таблице

Победа принесёт столичному коллективу место на верхушке турнирной таблицы как минимум на трое суток. В понедельник, 22 сентября, "Кайрат" проведёт свой перенесённый матч с "Женисом".

За последний месяц "Астана" набрала только четыре из девяти возможных баллов в премьер-лиге, проиграв в дерби "Женису" (2:3) и упустив с 2:0 домашний матч с "Елимаем" (3:3). По сути команда Григория Бабаяна могла лидировать в таблице с комфортом, если не собственные ошибки в обороне.

"Тобол" рискует оказаться вне чемпионской гонки

Ещё недавно казалось, что "Тобол" - фаворит на финише сезона. Всё-таки у команды удобный календарь (лишь одна игра с топ-соперником - "Астаной"), в то время как у "Астаны" впереди игры с другими конкурентами из топ-4, а "Кайрат" параллельно тратит силы в Лиге чемпионов.

Но в последнем туре костанайцы неожиданно проиграли аутсайдеру чемпионата - "Атырау" (0:1). Это обострило ситуацию в гонке за чемпионство.

И если в сегодняшней игре команде Нурбола Жумаскалиева не удастся доказать своё превосходство над "Астаной" (в первом круге они выигрывали в столице со счётом 3:1), то они рискуют потерять статус претендента на золото. Ведь в таком случае отставание от "Астаны" и "Кайрата" будет составлять по шесть и пять очков соответственно, причём у алматинцев будет такое же количество игр.

Обе команды разочаровали болельщиков. Кто исправится?

Поражение от "Атырау" стало "ударом в сердце" для болельщиков "Тобола". И теперь костанайские болельщики не ждут ничего, кроме победы над "Астаной". Да, команда уже гарантировала себе финал Кубка Казахстана, но и в чемпионате хочется побороться за первую строчку, тем более шансы есть.

А вот "Астана" в последнее время теряет очки чуть ли не через матч. После вылета из квалификации еврокубков обрести стабильность команде не удалось. Столичные много забивают, но и немало пропускают. А эту игру ещё и пропустят несколько ключевых игроков, в числе которых Кипрас Кажуколовас, Ян Вороговский и Алекса Аманович.

Многое стоит на кону, а проигравший сегодня, если он будет, серьёзно в разы свои шансы на чемпионство. Поэтому предстоящая игра имеет ключевое значение в развязке КПЛ-2025.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49 2 Астана 22 14 5 3 55-23 47 3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44 4 Актобе 22 12 3 7 32-20 39 5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39 6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32 7 Женис 22 7 10 5 27-21 31 8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31 9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24 10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21 11 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20 12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18 13 Туран 23 4 4 15 16-42 16 14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →