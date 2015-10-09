Прямая трансляция матча "Тобол" - "Астана" в чемпионской гонке КПЛ

Сегодня, 19 сентября, состоится перенесенный матч 20-го тура КПЛ-2025 между костанайским "Тоболом" и "Астаной", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Костанае и начнется в 19:00. Прямая трансляция игры пройдет на телеканале Qazsport и на YouTube-канале KFF League.

"Астана" после 22 матчей имеет 47 очков и занимает второе место в таблице КПЛ-2025. У "Тобола" третье место и 44 балла после 21 матча.

Лидирует "Кайрат", у которого 49 очков и 22 сыгранных матча.

Победа в этом матче гарантирует "Астане" промежутчное лидерство. Костанайцы в случае победы, догонят "Астану" и будут обходить столичных по потерянным очкам.

Напомним, в первом круге "Тобол" обыграл "Астану" в столице со счетом 3:1.