Кто решает. Только в двух клубах КПЛ-2020 казахстанцы забили больше голов, чем иностранцы

В КПЛ-2020 лишь в двух клубах казахстанцы забили больше голов, чем иностранные футболисты, сообщает корреспондент Vesti.kz. Данными показателями отметились чемпион и вице-чемпион страны.



Алматинский "Кайрат" без учета автоголов соперников забил 45 мячей, из них на счету казахстанцев - 25 голов. 20 взятий ворот оформили иностранные игроки.



Футболисты "Тобола" отличились 25 раз - 16 голов у казахстанцских футболистов и девять у иностранцев.



В остальных случаях участие легионеров в забитых голах было от минимального до подавляющего.



И если, например, в ФК "Каспий" из 15-ти голов семь забили местные игроки и восемь иностранцы, то в "Окжетпесе" из 16-ти мячей на счету казахстанцев всего лишь два гола, а остальные 14 взятий ворот оформили зарубежные игроки.



В "Астане" из 29-ти мячей (три гола аннулировано из-за технической победы над "Жетысу") 22 забили иностранцы и семь казахстанцы. Похожие показатели сложились и в нескольких других клубах: "Шахтер" - 28 голов (20 иностранцы и восемь казахстанцы), "Ордабасы" - 27 (22 иностранцы и 5 казахстанцы), "Жетысу" - 26 (18 зарубежные футболисты и восемь местные).



В остальных клубах сложилась следующая картина: "Кайсар" - 20 мячей (12 у иностранцев и восемь у казахстанцев), "Тараз" - 17 (12 зарубежные игроки пять казахстанцы), "Кызыл-Жар СК" - 14 (девять иностранцы и пять казахстанцы).



Отметим, что лучшим бомбардиром КПЛ-2020 стал бразильский полузащитник "Ордабасы" Жоао Пауло, забивший 12 мячей. Абат Аймбетов из "Кайрата" стал вторым в гонке бомбардиров - десять голов.



Напомним, чемпионом Казахстана впервые за 16-лет стал алматинский "Кайрат". "Тобол" занял второе место, а "Астана" обзавелась первой в истории клуба "бронзой" КПЛ. "Шахтер" вытеснил из еврокубковой зоны "Ордабасы". "Горняки" впервые с 2014 года выступят на международной арене, а единственным неудачником сезона стал "Окжетпес", вылетевший в первую лигу. В премьер-лигу по итогам сезона вернулись "Атырау" и "Актобе".