Карагандинский "Шахтер" и "Атырау" сыграли в матче 11-го тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Караганде завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Первый мяч на 24-й минуте забил португальский форвард "нефтяников" Педро Эуженио.

В дебюте второго тайма Наурызбек Жагоров (47 минута) удвоил преимущество гостей. А финальную точку на 81-й минуте поставил Игорь Стасевич.

Таким образом, "Атырау" набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У "Шахтера" семь баллов и предпоследняя 12-я строчка в таблице КПЛ.

В следующем туре 23 июня "Атырау" примет на своем поле "Тобол", а "Шахтер" в этот день сыграет на выезде с "Актобе".