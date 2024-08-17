Разгромом завершился матч с участием аутсайдера КПЛ

Состоялся матч 17-го тура КПЛ-2024 между "Елимаем" и "Тураном", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Семее завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 6:0.

Первый гол был забит на 15-й минуте. Его автором стал Эдарлин Рейес Уренья из Доминиканской Республики. На 18-й минуте белорус Никита Корзун удвоил преимущество клуба из Семея.

Россиянин Ислам Машуков на 26-й минуте довел счет до разгромного.

В дебюте второго тайма, на 48-й минуте Уренья забил четвертый гол "Елимая". Пятый мяч в воротах "Турана" побывал на 72-й минуте: отличился Алвес Дос Сантос.

Окончательный счет на 87-й минуте установил Иван Свиридов.

"Елимай" набрал 25 очков и вплотную приблизился к замыкающему топ-3 "Ордабасы". Шымкентцы завтра, 18 августа сыграют на выезде с "Шахтером".

"Туран" с 12 баллами идет на 11 месте в турнирной таблице КПЛ.