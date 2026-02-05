Разгромом завершился матч казахстанского клуба с представителем РПЛ

Футбольный клуб "Атырау" провёл товарищеский матч с махачкалинским "Динамо" в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу российского клуба. Сначала Ян Джапо добился успеха со штрафного удара. Затем преимущество закрепили Ражаб Магомедов и Миро.

Отметим, что "Динамо" выступает в российской премьер-лиге и занимает 13-е место после первой стадии чемпионата. РПЛ возобновится 27 февраля матчами 19-го тура.

"Атырау" занял 13-е место в таблице КПЛ-2025.



