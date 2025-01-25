Разгромом с 8 голами завершился матч клуба КПЛ

Туркестанский "Туран" потерпел сокрушительное поражение в рамках товарищеского матча в Белеке (Турция). Соперниками выступили футболисты чешского "Градец-Кралове", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась победой чешского клуба со счетом 6:2. Уже на третьей минуте Лука Згурский вывел туркестанцев вперед, но на перерыв команды ушли с равным счетом 1:1.

Во втором тайме вперед вышли чехи, а затем они забили еще один гол. На 57-й второй гол казахстанцев оформил Ерасыл Сарсенбай, сократив отставание до минимума. Но в оставшееся время игроки "Градец-Кралове" еще трижды поразили ворота "Турана".

Отметим, что "Градец-Кралове" занимает восьмое место в высшем дивизионе чемпионата Чехии. Что касается "Турана", то туркестанцы в прошлом году финишировали на предпоследнем 12-м месте в КПЛ.