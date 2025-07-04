В матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) алматинский "Кайрат" одержал уверенную победу над "Тураном", разгромив хозяев поля со счетом 4:0, сообщают Vesti.kz.

Первый мяч в ворота туркестанской команды влетел на 30-й минуте: отличился нападающий "Кайрата" Рикардиньо, открыв счет в матче. Уже через восемь минут преимущество гостей удвоил полузащитник Юг Станоев, сделав счет 2:0 к перерыву.

Во втором тайме инициативой по-прежнему владел "Кайрат". На 75-й минуте на поле блеснул 18-летний нападающий Рамазан Багдат, представляющий молодежную команду алматинцев (U19). Он забил третий мяч после точного паса от Дастана Сатпаева. Спустя всего восемь минут Багдат оформил дубль, доведя счет до разгромного - 4:0.

Эта победа позволила "Кайрату" набрать 36 очков и единолично возглавить турнирную таблицу КПЛ, опередив "Астану". Однако стоит отметить, что у столичного клуба есть матч в запасе - 6 июля подопечные Григория Бабаяна проведут встречу с "Жетысу".

"Туран", между тем, продолжает закрепляться в аутсайдерах чемпионата, занимая 13-ю строчку с 11 баллами в активе.