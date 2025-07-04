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Разгромом с дублем 18-летнего таланта и ассистом Сатпаева обернулся матч "Кайрата" в КПЛ

©ФК "Кайрат"

В матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) алматинский "Кайрат" одержал уверенную победу над "Тураном", разгромив хозяев поля со счетом 4:0, сообщают Vesti.kz.

Первый мяч в ворота туркестанской команды влетел на 30-й минуте: отличился нападающий "Кайрата" Рикардиньо, открыв счет в матче. Уже через восемь минут преимущество гостей удвоил полузащитник Юг Станоев, сделав счет 2:0 к перерыву.

Во втором тайме инициативой по-прежнему владел "Кайрат". На 75-й минуте на поле блеснул 18-летний нападающий Рамазан Багдат, представляющий молодежную команду алматинцев (U19). Он забил третий мяч после точного паса от Дастана Сатпаева. Спустя всего восемь минут Багдат оформил дубль, доведя счет до разгромного - 4:0.


Эта победа позволила "Кайрату" набрать 36 очков и единолично возглавить турнирную таблицу КПЛ, опередив "Астану". Однако стоит отметить, что у столичного клуба есть матч в запасе - 6 июля подопечные Григория Бабаяна проведут встречу с "Жетысу".

"Туран", между тем, продолжает закрепляться в аутсайдерах чемпионата, занимая 13-ю строчку с 11 баллами в активе.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
2 Астана 15 10 4 1 32-15 34
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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