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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Раскроет игроков для сборной? Нурдаулетов собрал казахстанскую молодежь в одном клубе

Раскроет игроков для сборной? Нурдаулетов собрал казахстанскую молодежь в одном клубе
©КФФ

"Жетысу" после приглашения Кайрата Нурдаулетова является одной из самых любопытных команд чемпионата Казахстана. Корреспондент Vesti.kz впечатлен подходом молодого тренера и его доверием к местной молодежи. 

Поработав несколько лет старшим тренером молодежной сборной Казахстана Нурдаулетов естественно хорошо изучил сразу несколько поколений игроков, узнал их возможности, потенциал. 

Однако, в "Жетысу" у него есть другие возможности, он может делать ставку на опытных казахстанцев и легионеров, однако тренер определенную часть обоймы собрал из молодых казахстанских игроков, что безусловно вызывает внимание и уважение. 

В частности, в Талдыкорган переехали: 

- Адильхан Добай - правый латераль, 21 год. Играл у Нурдаулетова в "Мактаарале" и является одним из самых перспективных крайних защитников среди казахстанцев. 

- Мейрамбек Калмырза - центральный защитник/опорник, 21 год. Али Алиев называл его Диего Марадоной, поскольку хавбек отлично владеет левой ногой, но при этом отмечал его низкую трудовую этику. В "Астане" Калмырза раскрыться так и не сумел - может быть это получится сделать в "Жетысу" под руководством знакомого тренера.

- Данияр Усенов - атакующий полузащитник, 23 года. Воспитанник "Кайрата" также технически одарен и вызывался даже в национальную сборную, однако выйти на качественно новый уровень во взрослом футболе пока не может. 

- Алияр Мухаммед - нападающий, 23 года. Нетипичный казахстанский форвард с левой рабочей ногой, большими габаритами и своеобразной техникой. Однако, Мухаммеду сильно не хватает статистики, в КПЛ у него уже больше 50 игр и пока всего один гол. 

- Динмухамед Караман - полузащитник, 23 года. Очередной продукт школы "Тараза" стабильно провел последние годы в КПЛ, но качественного рывка в карьере совершить пока не может. 

- Абылайхан Жумабек - нападающий, 22 года. Казахский Бензема зачах в "Актобе" и к началу этого сезона осознал, что много игровой практики в стане "красно-белых" у него не будет. Переход в "Жетысу" - логичный шаг назад, чтобы сделать два вперед. При доверии Нурдаулетова форвард вновь способен заявить о себе и даже вернуться на уровень сборной Казахстана. 

Как видим, это поколение подавало большие надежды, но почти в каждом случае наступал либо ступор в карьере, либо даже падение. Если Нурдаулетов перезагрузит хотя бы двух-трех футболистов и даст им импульс - это уже будет отличная работа. 

"Жетысу", "Кайрат" и "Шахтер" в этом году предстанут командами с наибольшим доверием к местной молодежи и любопытно, какие новые имена раскроют эти клубы в проекции национальной сборной. 

Фото: КФФ©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
3 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
4 Астана 3 2 0 1 4-1 6
5 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
6 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Жетысу ФК КПЛ Футбол

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