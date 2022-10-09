Ранний гол определил победителя в матче аутсайдеров КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 21:54
©ФК "Мактаарал"

"Мактаарал" обыграл "Акжайык" в 22-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 6-й минуте забил Рамазан Каримов.

Несмотря на победу, "Мактаарал", набрав 21 балл, остался на последнем, 14-м месте в таблице. "Акжайык" с 22 очками также остался на прежней позиции - 13-й.

Следующую игру "Акжайык" проведет на своем поле с "Таразом" 14 октября, а "Мактаарал" в этот день в гостях сыграет с "Каспием.

Напомним результаты других игр 22-го тура: "Актобе" - "Каспий" (4:0), "Аксу" - "Тобол" (3:0), "Атырау" - "Кайрат" (1:2), "Шахтер" - "Туран" (0:0), "Тараз" - "Кызыл-Жар" (0:0), "Астана" - "Ордабасы" (6:0).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 22 14 3 5 34-22 45
2 Астана 22 12 5 5 51-21 41
3 Тобол 22 11 5 6 39-30 38
4 Кайрат 22 10 6 6 29-28 36
5 Ордабасы 22 10 2 10 31-35 32
6 Шахтер 22 9 4 9 30-27 31
7 Аксу Ак 22 9 2 11 27-32 29
8 Каспий 22 9 2 11 22-33 29
9 Атырау 22 7 7 8 25-27 28
10 Тараз 22 6 8 8 24-23 26
11 Туран 22 5 10 7 20-26 25
12 Кызыл-Жар 22 5 8 9 24-26 23
13 Акжайык 22 6 4 12 16-26 22
14 Махтаарал 22 5 6 11 19-35 21

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Метки:
КПЛ Мактаарал ФК Акжайык ФК

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