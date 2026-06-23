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Пятикратные чемпионы Казахстана объявили о трансфере легионера из КПЛ

©ФК "Иртыш"

Нигерийский нападающий Самсон Иеде продолжит карьеру в павлодарском "Иртыше", сообщают Vesti.kz. Клуб официально объявил о подписании соглашения с 27-летним форвардом.

Иеде является выпускником футбольной школы Нигерии, а также прошёл подготовку в академии датского "Мидтьюлланна". В составе молодёжной команды датского клуба он выступал в Юношеской лиге УЕФА.

За время профессиональной карьеры форвард успел поиграть в чемпионатах Дании, Украины, Эстонии, Бельгии и Сербии, проведя более 200 матчей. Ранее он защищал цвета "Пайде", "Фремад Амагера", "Ломмеля", "Фредерисии", "Хорсенса", "Черноморца", "Ворсклы" и "Нови-Пазара". Также в его активе есть опыт выступлений в еврокубках — в составе эстонского "Пайде" он играл в квалификации Лиги Европы.

Первую часть нынешнего сезона нигериец провёл в "Женисе". За столичный клуб нападающий сыграл 12 матчей и отметился одним забитым мячом.

Напомним, что "Иртыш" является одним из самых титулованных клубов в КПЛ - павлодарцы пять раз выигрывали чемпионат Казахстана.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 16 9 6 1 26-11 33
3 Окжетпес 14 7 6 1 20-13 27
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Актобе 14 6 4 4 18-13 22
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Елимай 14 5 5 4 21-19 20
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Женис 14 4 5 5 11-16 17
10 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
11 Кызылжар 15 4 3 8 17-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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