Пять подростков до 18 лет, которые проявили себя в КПЛ-2026. Кто они?

В сезоне-2026 казахстанской премьер-лиги (КПЛ) на поле вышли пять тинейджеров, не достигших 18-летнего возраста. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как они себя проявили.

На данный момент двоим из пяти уже есть 18, но на момент их первого выхода на поле в рамках КПЛ-2026 они были несовершеннолетними. Что ж, давайте по порядку - от тех, кто дебютировал в более старшем возрасте, к тем, кто выходил на поле самым "зёлёным" юнцом.

В последнем туре КПЛ, 31 октября, главный тренер "Кызыл-Жара" Виталий Жуковский дал шанс дебютировать в высшем дивизионе 17-летнему полузащитнику Жетписбаю. Он вышел на поле на 88-й минуте, заменив Лиридона Латифи в гостевом победном матче против "Каспия" (2:1).

В этом сезоне он также играл во второй лиге за молодёжку северян - 4+2 в 22 матчах, а также успел провести две игры в QJ League, в которых забил и сделал ассист.

Возраст на момент первой игры в КПЛ-2026: 17 лет, 8 месяцев, 18 дней.

Чем отметился в КПЛ-2026: 1 матч. 1 пас (100% точности), 1 перехват.





Во втором туре КПЛ, 16 марта, в принципиальном выездном матче против "Кайрата" (0:1) дебютировал форвард "Актобе" Латурнус. Это случилось при болгарском тренере Николае Костове. На 86-й минуте он заменил получившего повреждение Никиту Корзуна.

В дальнейшем он регулярно выходил на замену, а в мае и июне даже трижды оказался в старте красно-белых в КПЛ. В одной из таких встреч он отметился дублем в ворота "Окжетпеса" (2:2). Причём Виталий не просто забивал, а делал это красиво.

К сожалению, сезон для перспективного нападающего закончился 12 июля, когда он вышел на несколько минут в гостевой игре с "Астаной" (2:3). После этого он не играл до конца сезона из-за травмы.

Возраст на момент первой игры в КПЛ-2026: 17 лет, 7 месяцев, 21 день.

Чем отметился в КПЛ-2026: 13 матчей, 4 гола, 1 ассист. 9 ударов (5 - в створ), 75 пасов (59% точности), 6 обводок, 4 отбора, 7 перехватов, 15 возвратов, 6 выигранных единоборств (13% успешности), 4 нарушения, 1 заработанный фол, 1 жёлтая карточка.





Этот игрок единственный в этом списке, кто дебютировал в КПЛ ещё до начала сезона-2026. Ещё в 2025-м Сатпаев стал настоящей суперзвездой казахстанского футбола, поэтому его участие в КПЛ-2026 не стало сюрпризом. А уже летом он уехал в Англию, попрощавшись с родным "Кайратом".

Возраст на момент первой игры в КПЛ-2026: 17 лет, 6 месяцев, 23 дня.

Чем отметился в КПЛ-2026: 15 матчей, 7 голов, 2 ассиста. 37 ударов (17 - в створ), 368 пасов (82% точности), 10 ключевых передач, 31 обводка, 8 отборов, 24 перехвата, 57 возвратов, 28 выигранных единоборств (33% успешности), 8 нарушений, 7 заработанных фолов.





В конце августа, в 24-м туре КПЛ, "Кызыл-Жар" в гостях был бит "Ордабасы" (0:3). В той игре на 85-й минуте тренер северян Жуковский выпустил на поле юного нападающего Кенжадоева, заменив Этьена Бёгре. В трёх из четырёх последних туров КПЛ-2026 он тоже оказывался на скамейке запасных, но больше на поле не выходил.

При этом благодаря Кенжадоеву и Жетписбаю "Кызыл-Жар" становится единственным клубом КПЛ-2026, который открыл дорогу во взрослый футбол сразу двум тинейджерам за сезон. В 2026-м у Абылайхана также 2+1 в четырёх матчах второй лиги, а ещё 2+0 в двух встречах под эгидой QJ League.

Возраст на момент первой игры в КПЛ-2026: 17 лет, 5 месяцев, 17 дней.

Чем отметился в КПЛ-2026: 1 матч. 3 паса (100% точности), 1 возврат.

В предпоследнем туре, 25 октября, главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян переписал историю клуба, дав дебютировать за основной состав самому юному игроку столичных - 15-летнему Толенды. Это случилось в домашней встрече с "Кайсаром" (0:0).

Парень действительно удивил многих. Начал сезон мощно в QJ League, летом дебютировал за "Астану-М" в первой лиге, где продолжил забивать. А потом дошёл и до тренировок с основой, а затем и до дебюта за главную команду. Плюс он постоянно забивал за юношеские сборные Казахстана разных возрастов.

Клубный рекорд установлен, а ещё Ануар вошёл в топ-10 юных дебютантов за всю историю КПЛ. Но всё же обидно, что нападающий так ни разу и не коснулся мяча, выйдя на замену вместо Динмухамеда Карамана на 93-й минуте. Сам Бабаян после матча признался, что планировал дать юнцу хотя бы пять-шесть минут, но из-за отсутствия на протяжении долгого времени пауз в игре, перестановка произошла поздно.

Возраст на момент первой игры в КПЛ-2026: 15 лет, 10 месяцев, 6 дней.

Чем отметился в КПЛ-2026: 1 матч.



Как видим, поколение в футболе продолжает сменяться одно другим, и в КПЛ-2026 на поле уже выходили игроки 2009 и 2010 годов рождения. Интересно, кому из них (за исключением Сатпаева) удастся проявить себя более полноценно в КПЛ-2027?

10 игроков КПЛ-2026 с лучшей реализацией: кто из казахстанцев удивил, а кто деградирует?

Фото: Depositphotos/dziurek, ФК "Кызыл-Жар"©️