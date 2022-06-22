Путь Зайнутдинова или рекомендация Адиева? В какой из клубов РПЛ мог бы перейти Астанов

О полузащитнике сборной Казахстана Эльхане Астанове все больше говорят в положительном ключе, и не исключено, что уже этим летом хавбек покинет КПЛ. Корреспондент Vesti.kz предположил, какие клубы российской премьер-лиги могут быть заинтересованы в игроке "Ордабасы" и где ему будет комфортнее адаптироваться.

"Ростов"

Связь "Ростова" с Казахстаном по-прежнему крепка, поскольку тут и Виталий Кафанов в тренерском штабе, а также теперь уже хороший друг клуба Бахтиер Зайнутдинов. Оба могли дать рекомендации по Астанову. "Ростов" акцентирован именно на такие трансферы - достать таланта за небольшие деньги, отдать в руки Валерия Карпина, который исправно развивает молодых игроков в последние годы, а затем заработать на продаже.

Учитывая, что легионеров в клубе практически не осталось, а наполнять состав и повышать конкуренцию необходимо, Астанов очень хороший вариант для "Ростова" среди игроков из СНГ.

"Крылья Советов"

С одной стороны, союз самарского клуба с другим игроком сборной Казахстана Абатом Аймбетовым до сих пор вызывает неприятную реакцию как у игрока, так и руководства "Крыльев". Но факт в том, что команда в Самаре сейчас действительно интересная. Один из главных авторов проекта - главный тренер Игорь Осинькин, он остается в "Крыльях", и это важный фактор. В молодом и предпочитающем играть в атаку коллективе Астанов мог бы легче и быстрее адаптироваться. Это был бы хороший поступательный шаг, тем более на фоне ухода некоторых лидеров атаки "Крыльев".

"Краснодар"

Маловероятный, но все же возможный сценарий. "Краснодар" достойно завершил прошлый сезон без легионеров, и, учитывая, что будущий год пройдет без еврокубков, клуб не видит острой необходимости искать игроков на других рынках. Однако Астанов вписывается в концепцию "Краснодара" - молодой, креативный, атлетичный футболист. Опять же, на позициях вингеров у клуба есть определенный дефицит. Из готовых опытных игроков там лишь Алексей Ионов. Конкуренцию с местными воспитанниками игрок сборной Казахстана выдержать вполне способен.

"Ахмат"

А вот уже весьма реальный вариант. И это не только в связи с тем, что главный тренер сборной Магомед Адиев отлично знаком с руководством грозненцев и вполне мог посоветовать Эльхана.

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев реально следит за казахстанским рынком, он знает многих игроков сборной (например, в прошлом году хотел подписать Вороговского), и Астанов мог ему приглянуться.

К тому же Талалаев уже говорил, что "Ахмату" сложно даже в рамках рынка ФНЛ подписывать игроков (там всех скупает "Рубин"), поэтому не исключено, что сейчас российский специалист еще пристальнее взглянет на футболистов из КПЛ.

Интересный вариант как для клуба, так и для игрока. В "Ахмате" меньше давления, чем в "Ростове" и "Краснодаре", при этом Талалаев, опять же, тренер, способный воспитывать молодежь, при нем игроки часто прибавляют и идут на повышение.

Добавим, что в нынешнем сезона КПЛ Астанов забил четыре мяча и отдал три ассиста в 12 матчах. Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 500 тысяч евро.